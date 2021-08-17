Türkiye, ABD ve NATO birliklerinin çekilmesi sonrası Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliği ile ilgili planında değişikliğe gitti.
Kabil Havalimanı'nda bugün yaşanan kaosun ardından Reuters'a isim vermeden konuşan kaynaklardan biri, "Gelinen noktada Kabil Havalimanı'nda topyekün kaos hakim. Düzen tamamen yok olmuş durumda. Bu noktada, Türk askerlerinin havalimanının kontrolünü almasından otomatik olarak vazgeçildi" dedi.
İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan diğer kaynak, "Ancak, Taliban teknik destek isterse, Türkiye havaalanında güvenlik ve teknik destek sağlayabilir" ifadesini kullandı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby ise yaptığı açıklamada, Kabil Havaalanında tüm askeri ve sivil uçuşların durdurulduğunu bildirerek, "ABD askeri güçleri, bölgeyi insanlardan temizlemek için Türk ve diğer uluslararası güçler ile çalışıyor. Bunun ne kadar süreceğini bilmiyoruz" demişti.
Son Dakika › Dünya › Türk yetkili Reuters'a açıkladı: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı koruma planını durdurdu - Son Dakika Dünya