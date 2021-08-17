Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından Reuters haber ajansı, iki Türk güvenlik kaynağının Ankara'nın Kabil Havalimanı'nı kontrol etme planlarını durdurduğunu, Taliban'dan talep gelmesi halinde teknik ve güvenlik desteğine ise hazır olduğunu söylediğini bildirdi.
Kaynaklardan biri, Kabil Havalimanı'ndaki duruma ilişkin "Türk askerlerinin kontrolü ele geçirme süreci otomatik olarak durduruldu" dedi.
İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan diğer kaynak, "Ancak, Taliban teknik destek isterse, Türkiye havaalanında güvenlik ve teknik destek sağlayabilir" ifadesini kullandı
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby yaptığı açıklamada, Kabil Havaalanında tüm askeri ve sivil uçuşların durdurulduğunu bildirerek, "ABD askeri güçleri, bölgeyi insanlardan temizlemek için Türk ve diğer uluslararası güçler ile çalışıyor. Bunun ne kadar süreceğini bilmiyoruz" demişti.
Son Dakika › Dünya › Türk yetkili Reuters'a konuştu: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı koruma planını durdurdu - Son Dakika Dünya