Türk yetkili Reuters'a konuştu: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı koruma planını durdurdu

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından Reuters haber ajansı, iki Türk güvenlik kaynağının Ankara'nın Kabil Havalimanı'nı kontrol etme planlarını durdurduğunu, Taliban'dan talep gelmesi halinde teknik ve güvenlik desteğine ise hazır olduğunu söylediğini bildirdi.

"SÜREÇ OTOMATİK OLARAK DURDURULDU"

Kaynaklardan biri, Kabil Havalimanı'ndaki duruma ilişkin "Türk askerlerinin kontrolü ele geçirme süreci otomatik olarak durduruldu" dedi.

"TALİBAN İSTERSE DESTEK SAĞLANABİLİR"

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan diğer kaynak, "Ancak, Taliban teknik destek isterse, Türkiye havaalanında güvenlik ve teknik destek sağlayabilir" ifadesini kullandı

PENTAGON: TÜRK GÜÇLERLE ÇALIŞIYORUZ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby yaptığı açıklamada, Kabil Havaalanında tüm askeri ve sivil uçuşların durdurulduğunu bildirerek, "ABD askeri güçleri, bölgeyi insanlardan temizlemek için Türk ve diğer uluslararası güçler ile çalışıyor. Bunun ne kadar süreceğini bilmiyoruz" demişti.