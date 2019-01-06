Son Dakika Haberleri: Türk Yetkililer Bizleri Bizden Çok Daha Düşünüyor"

Türk Yetkililer Bizleri Bizden Çok Daha Düşünüyor"

32 dakika önce

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, "Türk yetkililer bizleri bizden çok daha düşünüyorlar.

Türk Yetkililer Bizleri Bizden Çok Daha Düşünüyor
Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, "Türk yetkililer bizleri bizden çok daha düşünüyorlar." dedi.

Bazı temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Cuma, Liyakat Derneği ve Suriye Topluluğunu ziyaret ederek, Suriyelilerle sohbet etti.

Buradan, beraberindekilerle İl Göç İdaresi Müdürlüğü Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'ne giden Cuma, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan'la görüştü.

Cuma, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, ziyaretlerinin en önemli sebebinin Türk devletine ve halkına kalpten teşekkür etmek olduğunu söyledi.

Türkiye'nin yaptığı yardımlarla dünyaya örnek olduğunu dile getiren Cuma, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin, yaptığı ve yapabilecekleri şeyleri hiçbir ülke yapamamıştır. Şu anda biz Suriye'den bahsediyoruz. İki hafta önce sağanak yağdığında çadırlar yok oldu. Suriye içerisindeki çadırlara dışarıdan bakarsak, yamalı, kötü şartlar içerisinde, Lübnan'daki kampları çok iyi biliyoruz, çok zor şartlar içerisinde insanlarımız. Ürdün'de de insanlar çok zor şartlar içerisinde yaşıyor. Allah'a şükür bir Türkiye devletimiz var. Sizin gibi çok iyi insanlar var. Türk yetkililerle hep görüşüyoruz. Türk yetkililer bizleri bizden çok daha düşünüyorlar. Suriye halkının yarısına yakını artık Türkiye devletinin güvenliği altında yaşıyorlar."

Cuma, Fırat'ın doğusuna yapılacak olası harekatla ilgili olarak, "Allah'ın izniyle bu gerçekleşecek. Bu Türkiye devletinin siyasi kararıdır ve oranın halkının da isteğidir çünkü teröristler oradaki insanlara zulm ediyor. Bizler bu teröristlerin zulmünü gören insanlar olarak, Türkiye devletinin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin gelmesi bir an önce bekliyoruz. Bu operasyon olursa oradaki insanlar huzura kavuşabilir." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:34 Kaynak: AA

Türkiye, Suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ücretli Poşetler Reklam İçermesin" Talebinde Bulundu ABD, Türkiye'ye Şart Koştu: Kürtleri Korumaya Yönelik Anlaşma İmzalanmadan Askerimiz Çekilmeyecek

Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye Tepki: İddalar Akıl Dışıdır 164 bin 173 Kişi Ad Soyad Değişikliği Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 17:06:19. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Yetkililer Bizleri Bizden Çok Daha Düşünüyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]