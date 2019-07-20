Son Dakika Haberleri: Türk Yıldızları 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı kutlamaları çevresinde Girne'de gösteri yaptı
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Türk Yıldızları 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı kutlamaları çevresinde Girne'de gösteri yaptı

8 dakika önce

Türk Yıldızları 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı kutlamaları çevresinde Girne'de gösteri yaptı.

Türk Yıldızları 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı kutlamaları çevresinde Girne'de gösteri yaptı
Türk Yıldızları 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı kutlamaları çevresinde Girne'de gösteri yaptı
Kıbrıs, Girne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:47 Kaynak: DHA
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