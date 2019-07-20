Türk Yıldızları 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı kutlamaları çevresinde Girne'de gösteri yaptı
8 dakika önce
Türk Yıldızları 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı kutlamaları çevresinde Girne'de gösteri yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:47 Kaynak: DHA
Türk Yıldızları 20 Temmuz Kıbrıs
Barış Harekatı kutlamaları çevresinde Girne
'de gösteri yaptı
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