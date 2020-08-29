Türk Yıldızları Afyonkarahisar'da 30 Ağustos için havalandı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin, Büyük Taarruzun 98'inci yılında Afyonkarahisar'da gösteri uçuşu yaptığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'nci yılı dolayısıyla Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin Afyonkarahisar'da gösteri ve selamlama uçuşu gerçekleştirdiğini bildirdi. Uçuşta ilk defa gökyüzüne şanlı Türk bayrağı nakşedildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 13:57 - Kaynak: İHA
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