Türk Yıldızları Afyonkarahisar semalarında büyük zafer için uçacak - Son Dakika

Milli Mücadele'nin kilit şehri Afyonkarahisar, Büyük Taarruz 'un 99. yılını kutlamaya hazırlanıyor. Büyük Taarruz Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında cesur ve estetik hareketleriyle izleyenleri gökyüzüne kilitleyen Türk Yıldızları Afyonkarahisar semalarında büyük zafer için uçacak.

Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi 'Türk Yıldızları' Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri çerçevesinde Afyonkarahisar semalarını süslemeye hazırlanıyor. Dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi takımı olan Türk Yıldızları, 7 uçağın yer aldığı bir gösteri sunacak. Gösterilerinde 20 ayrı akrobasi hareketi yapan pilotlar Büyük Taarruz ve Zafer'in coşkusunu doruğa çıkaracak.

2019 yılında yaptıkları gösterilerde izleyenleri gökyüzüne kilitleyen, tarihi Afyon Kalesi ve şehrin etrafında tur atarak Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşuna özel ay ve yıldız figürü çizen Türk Yıldızları, bu yılda etkinliklere renk katacak. Türk Yıldızları'nın Afyon gösterisi 25 Ağustos Çarşamba günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Gösteriler için herhangi bir alanda toplanmak gerekmeyecek. Afyonkarahisarlılar evlerinden ya da bulundukları yerden gösterileri izleyebilecek. - AFYONKARAHİSAR