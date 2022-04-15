Türk Yıldızları, Ağrı semalarında uçtu - Son Dakika
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Türk Yıldızları, Ağrı semalarında uçtu

15.04.2022 19:28
Türk Yıldızları, Ağrı semalarında uçtu

Ağrı'nın 104. kurtuluş yıldönümü dolayısıyla Türk Yıldızları, "Selamlama Gösteri Uçuşu" gerçekleştirdi.

Ağrı'nın 104. kurtuluş yıldönümü dolayısıyla Türk Yıldızları, "Selamlama Gösteri Uçuşu" gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü dolayısıyla Ağrı semalarında uçtu. Yüzlerce kişinin gösteriyi izlemek için geldiği alanda büyük coşku yaşandı.

Türk Yıldızları'nın gösterisini izlemek için alanda bulunan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "15 Nisan Ağrı'nın Kurtuluşunu büyük coşkuyla kutladık. Uçak gösterileri oldu. Burada halkımızla beraber bayramımızı coşkulu bir şekilde kutladık. Dedelerimizin, atalarımızın bize bu toprakları hangi şartlarda kazandıklarını her yıl tekrarlayarak öğreniyoruz. Bizim için tarihi bir ders oluyor. Biz bu mirası başkalarına kaptırmamak için mücadelemize devam ediyoruz. Bütün Ağrı halkının 15 Nisan Kurtuluş bayramını tebrik ediyorum" İfadelerine yer verdi.

Gösteri uçuşuna Ağrı Valisi Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(Merve Gökbakan/ İHA)

Türk Yıldızları, Ağrı semalarında uçtu
Türk Yıldızları, Ağrı semalarında uçtu
Türk Yıldızları, Ağrı semalarında uçtu
Türk Yıldızları, Ağrı semalarında uçtu

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TÜRK YILDIZLARI, AĞRI'NIN 104'ÜNCÜ KURTULUŞ YILDÖNÜMÜNDE GÖSTERİ UÇUŞU YAPTI TÜRK YILDIZLARI, AĞRI'NIN 104'ÜNCÜ KURTULUŞ YILDÖNÜMÜNDE GÖSTERİ UÇUŞU YAPTI

Türk Yıldızları, Savcı Sayan, Türk, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türk Yıldızları, Ağrı semalarında uçtu - Son Dakika


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