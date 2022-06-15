Türk Yıldızları Amasya semalarında gösteri yaptı - Son Dakika
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Türk Yıldızları Amasya semalarında gösteri yaptı

15.06.2022 20:37
Türk Yıldızları Amasya semalarında gösteri yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Amasya'nın Merzifon ilçesinde gösteri yaptı.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Amasya'nın Merzifon ilçesinde gösteri yaptı.

Gösteri öncesi Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konser verdi.

Amasya Valiliği ve Belediyesince düzenlenen, bu yıl Amasya Tamimi'nin yayımlanışının 103. yıl dönümünün de kutlandığı, Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, 6 uçaktan oluşan timin gösterisi ilgiyle izlendi.

İlçe sakinleri, Alparslan Türkeş Caddesi'nde cep telefonu kameralarıyla gösteri uçuşunu kaydetti.

Yaklaşık 20 dakika havada kalan tim, daha sonra kent semalarından ayrıldı.

Vali Mustafa Masatlı, gazetecilere, şehrin heyecanlı bir gün yaşadığını söyledi.

Vatandaşların gösteriyi coşkuyla izlediklerini aktaran Masatlı, "Festival çerçevesinde Türk Yıldızları bizlere konuk oldular. Türk yıldızlarını Merzifon semalarında büyük bir gururla, heyecanla ve coşkuyla inceledik. Şunu çok iyi biliyoruz ki güçlü millet, güçlü devlet, güçlü ordu. Ordumuzun da en önemli güçlerinden birisi Türk Hava Kuvvetlerimiz. Onlar böyle semalarda uçtukça biz gurur duyacağız, coşkulanacağız ve onları her zaman takdirle yad edeceğiz" diye konuştu.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı da festivalin coşkuyla kutlandığı dile getirerek "12 Haziran Türk milletinin, Türk devletinin doğum sancısının başladığı andır. Cumhuriyet ilkelerinin, Cumhuriyet felsefesinin hafızalarda oluştuğu anın başlangıcıdır. 12 Haziran Türk milletinin yeniden doğuşu, yeniden dirilişidir. Türk Yıldızları gösterileriyle hemşerilerimize inanılmaz anlar yaşattılar. Kendileriyle gurur duyuyoruz" dedi.

12 Haziran'da başlayan festival 22 Haziran'da sona erecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Yıldızları Amasya semalarında gösteri yaptı - Son Dakika

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