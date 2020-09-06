Türk Yıldızları Balıkesir semalarında - Son Dakika

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 6 Eylül Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı etkinlikleri kapsamında yaptıkları gösteri ile şehri selamladılar.
Öğle saatlerinde Balıkesir semalarında 7 uçaktan oluşan Türk Yıldızları bir gösteri yaptı. Güzel ve açık havayı fırsat bilen vatandaşlar, Türk Yıldızları'nın geçişini fotoğraflamaya çalıştılar. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 15:11 - Kaynak: İHA
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