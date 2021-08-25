Türk Yıldızları, Büyük Taarruz için uçtu - Son Dakika

Vatandaşlar, Türk Yıldızlarının gösterisini cep telefonları ve kameralarıyla kaydetti.

Dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan Türk Yıldızları, Afyonkarahisar semalarındaki manevralarıyla izleyenlerin beğenisini topladı.

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu Türk Yıldızlarının gösterisini izlemek isteyenler, kentin farklı noktalarında, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir araya geldi.

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