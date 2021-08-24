Türk Yıldızları, Büyük Taarruz'un 99. yılında Afyonkarahisar'da gösteri yapacak - Son Dakika

Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi Türk Yıldızları, Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 99. yılına özel gösteri gerçekleştirecek.
Dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi takımı olan Türk Yıldızları, 7 uçağın yer aldığı bir gösteri sunacak.
Gösterilerinde 20 ayrı akrobasi hareketi yapan pilotlar, Büyük Taarruz zafer coşkusunu doruğa çıkaracak.
Türk Yıldızları'nın Afyonkarahisar gösterisi 25 Ağustos Çarşamba günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek.
Afyonkarahisarlılar gösterileri evlerinden ya da bulundukları yerden izleyebilecek.
Kaynak: AA
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