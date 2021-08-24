Afyonkarahisarlılar gösterileri evlerinden ya da bulundukları yerden izleyebilecek.

Dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi takımı olan Türk Yıldızları, 7 uçağın yer aldığı bir gösteri sunacak.

Son Dakika › Güncel › Türk Yıldızları, Büyük Taarruz'un 99. yılında Afyonkarahisar'da gösteri yapacak - Son Dakika

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