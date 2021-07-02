Türk Yıldızları, Çorum'da gösteri uçuşu yaptı - Son Dakika

Türk Hava Kuvvetlerine bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, Çorum'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki 5. Ana Jet Üssü'nden havalanan Türk Yıldızları'nın uçuşunu izlemek isteyen binlerce kişi, şehir merkezindeki Kadeş Barış Meydanı'nda bir araya geldi.

Uçaklar, ters tırmanış ve dönüş, iniş takım kesişimi, çift kesişim, iniş takımları terste selamlama, tip ucu ve üç boyutlu sema hareketlerini sergileyerek gökyüzüne ay-yıldız figürü çizdi.

Gösteriyi Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatçı da izledi.