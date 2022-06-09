Türk Yıldızları Efes-2022 Tatbikatı kapsamında gösteri uçuşu yaptı - Son Dakika
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Türk Yıldızları Efes-2022 Tatbikatı kapsamında gösteri uçuşu yaptı

09.06.2022 15:16

Türk Yıldızları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Yıldızları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen seçkin gözlemci günü faaliyetlerinin sona ermesinin ardından mehteran gösterisi sunuldu.

Programda Türk Yıldızları da gökyüzündeki yerini aldı. Özgün akrobasi hareketleriyle katılımcıları etkileyen akrotimin gösterisi, seçkin gözlemci gününe katılan yabancı gözlemciler tarafından da ilgiyle izlendi.

Program, katılımcı ülkelerin bayrağını taşıyan paraşütçülerin atlayışları ve tatbikata katılan unsurların tören geçişi ile tamamlandı.

Türk Yıldızları Efes-2022 Tatbikatı kapsamında gösteri uçuşu yaptı
Türk Yıldızları Efes-2022 Tatbikatı kapsamında gösteri uçuşu yaptı
Türk Yıldızları Efes-2022 Tatbikatı kapsamında gösteri uçuşu yaptı
Türk Yıldızları Efes-2022 Tatbikatı kapsamında gösteri uçuşu yaptı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Yıldızları Efes-2022 Tatbikatı kapsamında gösteri uçuşu yaptı - Son Dakika

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