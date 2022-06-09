Programda Türk Yıldızları da gökyüzündeki yerini aldı. Özgün akrobasi hareketleriyle katılımcıları etkileyen akrotimin gösterisi, seçkin gözlemci gününe katılan yabancı gözlemciler tarafından da ilgiyle izlendi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Türk Yıldızları Efes-2022 Tatbikatı kapsamında gösteri uçuşu yaptı - Son Dakika

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