Son Dakika Haberleri: "Türk Yıldızları" Eskişehir semalarında prova yaptı
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"Türk Yıldızları" Eskişehir semalarında prova yaptı

39 dakika önce

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yarın gerçekleştirilecek "Sivrihisar Hava Gösterileri 2019"da gösteri yapacak "Türk Yıldızları" gerçekleştirdiği prova ile hazırlıklarını tamamladı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yarın gerçekleştirilecek "Sivrihisar Hava Gösterileri 2019"da gösteri yapacak "Türk Yıldızları" gerçekleştirdiği prova ile hazırlıklarını tamamladı.

Dünyanın 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan "Türk Yıldızları", Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi tarafından Necati Artan Tesisleri'nde bu yıl 4'üncüsü organize edilen etkinlikte, yarın bir gösteri gerçekleştirilecek.

Gösteri öncesi prova uçuşunu yapan "Türk Yıldızları", gökyüzünde adeta görsel şölen sundu.

Yarın "Türk Yıldızları"nın yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı'nın "Çelik Kanatlar" akrobasi timi ile yerli ve yabancı pilotlar da gösteri sunacak.

Türkiye'nin ilk profesyonel akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, "Mor Menekşe" adlı uçağıyla, Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu kızı Semin Öztürk Şener de kırmızı renkli "Pitts S2-B" uçağıyla gökyüzünü renklendirecek.

Sivrihisar, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 07:42 Kaynak: AA
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