Türk Yıldızları Hatay'da gösteri yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Yıldızları Hatay'da gösteri yaptı

14.05.2022 18:20

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Hatay'ın İskenderun ilçesinde gösteri yaptı.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Hatay'ın İskenderun ilçesinde gösteri yaptı.

Kent semalarında gerçekleştirilen gösteride 6 uçaktan oluşan tim, gerçekleştirdikleri uçuşlarla gökyüzüne kalp çizdi.

Gösteriye yoğun ilgi gösteren ilçe sakinleri, sahil kordonunda cep telefonu kameralarıyla etkinliği kaydetti.

Yaklaşık 20 dakika havada kalan tim, daha sonra kent semalarından ayrıldı.

Etkinliği izleyenlerden Ahmet Duymaz, gösteriyi çok beğendiğini söyledi.

Türk Yıldızları Hatay'da gösteri yaptı
Türk Yıldızları Hatay'da gösteri yaptı
Türk Yıldızları Hatay'da gösteri yaptı
Türk Yıldızları Hatay'da gösteri yaptı
Türk Yıldızları Hatay'da gösteri yaptı

YORUMLAR
500
Türk Yıldızları, İskenderun'daki gösteri uçuşu öncesinde prova yaptı Türk Yıldızları, İskenderun'daki gösteri uçuşu öncesinde prova yaptı Türk Yıldızları'nın İskenderun'daki gösterisi nefes kesti Türk Yıldızları'nın İskenderun'daki gösterisi nefes kesti

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Yıldızları Hatay'da gösteri yaptı - Son Dakika


Son Dakika
19:23 Tarihin 5. Süper Lig şampiyonu Bursaspor'un düşüşü sürüyor! Tarihlerinde ilk kez 2.Lig'de mücadele edecekler
18:26 Bursaspor ve Kocaelispor, 1. Lig'e veda etti! İşte play-off biletini alan ve küme düşen takımlar
18:03 Trabzonspor şampiyonluk kutlamalarına teknelerle akın etti! Görsel şölen yaşandı
17:49 Kocaeli'deki devlet hastanesinde çalışanlar yemekhanede çıkan yemeklerden zehirlendi! İnceleme başlatıldı
17:27 Kulislerde yüksek sesle konuşulmaya başladı! "MasterChef'te yeni sezonda Mehmet Yalçınkaya-Arda Türkmen değişimi yaşanacak"
17:19 NBA'de Celtic-Milwauke maçı sonrası silahlı saldırı yaşandı: Çıkan olayda 3 kişi yaralandı
17:13 Isparta'da etkili olan hortum panik yarattı! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı
16:59 Öğrencilere annelerine götürmeleri için hediye gül verildi, içinden dantelli iç çamaşırı çıktı! Ortalık ayağa kalktı
16:37 BAE'nin yeni Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan kimdir?
16:32 Taraftarlar hayran kaldı! Şampiyon Trabzonspor, kupa törenine özel formayla çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 19:49:32. #1.12#
SON DAKİKA: Türk Yıldızları Hatay'da gösteri yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement