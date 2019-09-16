Son Dakika Haberleri: Türk yıldızları istanbul boğazı'nda
Son Dakika Güncel Haber

Türk yıldızları istanbul boğazı'nda

2 saat önce

Cengiz ÇOBAN-Zeki GÜNAL-Güven USTA/İSTANBUL DHATürk Yıldızları, TEKNOFEEST kapsamında İstanbul Boğazı üzerinde gösteri uçuşu yaptı.

Türk yıldızları istanbul boğazı'nda, System.String[]

Cengiz ÇOBAN-Zeki GÜNAL-Güven USTA/İSTANBUL DHA
Türk Yıldızları, TEKNOFEEST kapsamında İstanbul Boğazı üzerinde gösteri uçuşu yaptı.
Türk Yıldızları, 7-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali öncesi İstanbul semalarında bir gösteri düzenledi. Atatürk Havalimanı'ndan havalanan Türk Yıldızları, İstanbul Boğazı üzerinde 2 tur gösteri uçuşu düzenledi. Yavuz Sultan Selim köprüsü üzerinden dönen Türk Yıldızlarının uçuşlarına sahil kenarlarında toplananlar ilgiyle izledi.

Görüntü Dökümü:
-------------
-Boğazda gösteri yapan Türk Yıldızları
-Türk Yıldızlarını izleyenler
Detaylar


İstanbul Boğazı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TEKNOFEST İstanbul yarın başlıyor
Ortak devriyedeki helikopterleri gören PKK'lı teröristlerde büyük panik! Hendek kazmayı durdurdular Çalınan aracını 12 yıl sonra buldu, 32 bin liralık borcu öğrenince şoke oldu Çalınan aracını 12 yıl sonra otoparkta buldu.

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 18:32:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk yıldızları istanbul boğazı'nda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]