Son Dakika Haberleri: Türk Yıldızları İstanbul Boğazı'nda
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Türk Yıldızları İstanbul Boğazı'nda

1 saat önce

Türk yıldızlarının Boğazdaki gösterisinin 3 farklı açıdan görüntüleri Türk Yıldızları, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest kapsamında İstanbul Boğazı'nda gösteri uçuşu yaptı.

Türk yıldızlarının Boğazdaki gösterisinin 3 farklı açıdan görüntüleri Türk Yıldızları, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest kapsamında İstanbul Boğazı'nda gösteri uçuşu yaptı.

Türk Yıldızları İstanbul Boğazı'nda

İstanbul Boğazı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:33 Kaynak: AA
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