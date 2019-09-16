Türk Yıldızları İstanbul Boğazı'nda
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Türk yıldızlarının Boğazdaki gösterisinin 3 farklı açıdan görüntüleri Türk Yıldızları, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest kapsamında İstanbul Boğazı'nda gösteri uçuşu yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:33 Kaynak: AA
Türk yıldızlarının Boğazdaki gösterisinin 3 farklı açıdan görüntüleri Türk Yıldızları, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest kapsamında İstanbul Boğazı'nda gösteri uçuşu yaptı.
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