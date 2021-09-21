Türk Yıldızları, İstanbul Boğazı üzerindeki uçuşu Ampute Milli Futbol takımına armağan etti

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Yıldızları'nın, TEKNOFEST kapsamında yaptıkları İstanbul Boğazı üzerindeki uçuşlarını Ampute Milli Futbol takımına hediye ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Yıldızları'nın, TEKNOFEST kapsamında yaptıkları İstanbul Boğazı üzerindeki uçuşlarını Ampute Milli Futbol takımına hediye ettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TEKNOFEST 2021 kapsamında İstanbul semalarında gösteri uçuşu yapan Türk Yıldızları, boğaz üzerinde gerçekleştirdikleri uçuşu, Gaziler Günü'nde tarih yazarak Avrupa Şampiyonu olan Milli Ampute Futbol Takımımıza armağan etti." ifadesi kullanıldı.

Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Türk Yıldızları, İstanbul Boğazı üzerindeki uçuşu Ampute Milli Futbol takımına armağan etti - Son Dakika

Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Temelli'ye cevap: İmralı da Kandil de muhatabımız değil

Oyuncu Uğur Arda Aydın, "cinsel taciz" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Aboubakar'ı geride bıraktı! Michy Batshuayi'nin istatistikleri Beşiktaş taraftarının beğenisini kazandı

Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm

Öz kızını öldüresiye döven anneye 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Belediye başkanı açık bırakılan çukurun başında "Küfrü bana ediyorlar" diye tepki gösterdi

12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı

Mersin'in "ucuz ev cenneti" özelliğini tarihte kaldı! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya kadar yükseldi