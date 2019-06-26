Son Dakika Haberleri: Türk Yıldızları Konya'da nefes kesti
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Türk Yıldızları Konya'da nefes kesti

1 saat önce

Konya'da yapılan "Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı" sonrasında sonrasında gerçekleştirilen Türk Yıldızları Filo'sunun gösterisi nefes kesti.

Türk Yıldızları Konya'da nefes kesti, System.String[]
Konya'da yapılan "Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı" sonrasında sonrasında gerçekleştirilen Türk Yıldızları Filo'sunun gösterisi nefes kesti.

Konya 3'ncü Ana Jet Üs Komutanlığında 17-28 Haziran tarihleri arasında düzenlenen "Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı", 15 Temmuz -darbe girişimi sonrasında ilk kez yapıldı. Tatbikat sonrasında Türk Yıldızları Filo'sunun gösterisi nefes kesti.

Gösteriye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Muharip Kuvvet Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katıldı. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:47 Kaynak: İHA
Konya, Güncel
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