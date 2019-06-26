Türk Yıldızları Konya'da nefes kesti
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Konya'da yapılan "Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı" sonrasında sonrasında gerçekleştirilen Türk Yıldızları Filo'sunun gösterisi nefes kesti.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:47 Kaynak: İHA
'da yapılan "Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı" sonrasında sonrasında gerçekleştirilen Türk Yıldızları Filo'sunun gösterisi nefes kesti.
Konya 3'ncü Ana Jet Üs Komutanlığında 17-28 Haziran tarihleri arasında düzenlenen "Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı", 15 Temmuz -darbe girişimi sonrasında ilk kez yapıldı. Tatbikat sonrasında Türk Yıldızları Filo'sunun gösterisi nefes kesti.
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