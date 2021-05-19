Türk Yıldızları'ndan 19 Mayıs'a özel klip - Son Dakika

Türk Yıldızları, 19 Mayıs'a özel hazırlanan bir video klip paylaştı.

Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan ulusal akrotim ekibi Türk Yıldızları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel hazırlanan video klibi sosyal medya hesabından paylaştı. Türk Yıldızları'nın resmi hesabında yayınlanan klipte gösteri uçakları ile yapılan şovlara yer verilerek, "Sevgimiz hep genç kalacak! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.

(Ömer Faruk Karataş - Engin Yağcı/İHA)