Türk Yıldızları'ndan Kıbrıs'ta 45'nci yıl gösterisi
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Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları Filosu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Barış ve Özgürlük Bayramının 45'inci yılında Kıbrıs semalarında gösteri düzenledi.
Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları Filosu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Barış ve Özgürlük Bayramının 45'inci yılında Kıbrıs semalarında gösteri düzenledi. Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 02:34 Kaynak: İHA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Barış ve Özgürlük Bayramının 45'inci yılında Kıbrıs semalarında gösteri düzenledi. Türk Yıldızları pilotları yaptıkları akrobasi hareketleri ve şovlarla izleyenlere gökyüzünü şenlendirdi. - ANKARA
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