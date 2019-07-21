Son Dakika Haberleri: Türk Yıldızları'ndan Kıbrıs'ta 45'nci yıl gösterisi
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Türk Yıldızları'ndan Kıbrıs'ta 45'nci yıl gösterisi

6 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları Filosu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Barış ve Özgürlük Bayramının 45'inci yılında Kıbrıs semalarında gösteri düzenledi.

Türk Yıldızları'ndan Kıbrıs'ta 45'nci yıl gösterisi, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları Filosu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Barış ve Özgürlük Bayramının 45'inci yılında Kıbrıs semalarında gösteri düzenledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Barış ve Özgürlük Bayramının 45'inci yılında Kıbrıs semalarında gösteri düzenledi. Türk Yıldızları pilotları yaptıkları akrobasi hareketleri ve şovlarla izleyenlere gökyüzünü şenlendirdi. - ANKARA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 02:34 Kaynak: İHA
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