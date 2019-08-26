Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Vatandaşlar ise gösteriden son derece memnun kaldıklarını belirterek gurur duyduklarını ifade etti.

Vatandaşlar gösteriyi beğendiklerini, göğüslerinin kabardığını ve Türk Yıldızları ile gurur duyduklarını belirtti. Gösteri sonunda Türk Yıldızları yer ekibi vatandaşlara bol bol imza dağıtarak fotoğraf çektirdi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi semalarında gösteri yapan Türk Yıldızları'nı izlemek isteyen vatandaşlar için valilik önünden ücretsiz seferler düzenlendi. Havalimanından kalkan uçaklar yaklaşık 45 dakika boyunca gökyüzünde birbirinden zor hareketler gerçekleştirdi. Binlerce kişi Türk Yıldızları'nın unutulmaz gösterisini ilgiyle izledi.

AFYONKARAHİSAR - Zafer Haftası 'nın 97. yıldönümü kutlamaları kapsamında Afyonkarahisar'da gösterişi uçuşu yapan Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları nefes kesen bir gösteriye imza attı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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