Son Dakika Haberleri: Türk Yıldızları'ndan prova uçuşu
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Türk Yıldızları'ndan prova uçuşu

2 saat önce

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Isparta'daki gösteri uçuşu öncesinde prova yaptı.

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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Isparta'daki gösteri uçuşu öncesinde prova yaptı.
Türk Yıldızları'nın 18 yıl aradan sonra "2. Ulusal Gül, Kozmetik Ürünleri Fuarı ve 5. Dünya Koku Günü" kapsamında yapacağı gösteri öncesindeki prova uçuşu, Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nden izlendi.
Yaklaşık 30 dakika süren gösteriye Ispartalılar yoğun ilgi gösterdi. Bazı vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettikleri uçuş uzun süre alkışlandı.
Provayı izleyen üniversite öğrencisi Mustafa Mert Arslan, Türk Yıldızları'nı zevkle ve heyecanla izlediğini söyledi.
Kadir Saklar da Türk Yıldızları hayranı olduğunu, timin başka illerdeki gösterilerini de izlediğini kaydetti.
Türk Yıldızları, yarın Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi semalarında gösteri uçuşu yapacak.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:46 Kaynak: AA
Isparta, Güncel
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