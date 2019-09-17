Son Dakika Haberleri: Türk Yıldızları'ndan TEKNOFEST'te gösteri şovu
Son Dakika Güncel Haber

Türk Yıldızları'ndan TEKNOFEST'te gösteri şovu

1 saat önce

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST kapsamında havalanan Türk Yıldızları, izleyicilere unutulmayacak anlar yaşattı.

Türk Yıldızları'ndan TEKNOFEST'te gösteri şovu, System.String[]

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST kapsamında havalanan Türk Yıldızları, izleyicilere unutulmayacak anlar yaşattı.


Türk Yıldızları, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Atatürk Havalimanı'ndan havalanan Türk Yıldızlarının uçuşlarını vatandaşlar ilgiyle izledi. Dünyanın süpersonik uçakla gösteri yapan sayılı akrobasi timlerinden olan Türk Yıldızları, muhteşem bir performansa imza atarak büyük gurur yaşattı. TEKNOFEST dolayısı ile alanı dolduranlar, cep telefonları ile gösteriyi görüntülemeye çalıştı.


Türk Yıldızları öncesi Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk ve TEKNOFEST'te sergilenmek üzere gönderilen SU-35 savaş uçağı havalanarak uçuş gerçekleştirmişti. - İSTANBUL

İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki milyonluk vurgun yapan çocuk hackerlara operasyon anı saniye saniye kaydedildi
Türkiye'nin ilk hava-hava füzesi Göktuğ TEKNOFEST'te Eski İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Pulcu, AK Parti'den istifa etti İmamoğlu, AK Parti'nin İstanbul'daki kalesi Sultanbeyli için metro startını verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 15:38:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Yıldızları'ndan TEKNOFEST'te gösteri şovu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]