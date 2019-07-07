Son Dakika Haberleri: Türk Yıldızları'ndan Trabzon semalarında gösteri
Son Dakika Güncel Haber

Türk Yıldızları'ndan Trabzon semalarında gösteri

25 dakika önce

HAVA Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi Türk Yıldızları, Trabzon semalarında nefes kesen gösteri düzenledi.

Türk Yıldızları'ndan Trabzon semalarında gösteri, System.String[]
HAVA Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi Türk Yıldızları, Trabzon semalarında nefes kesen gösteri düzenledi. İzleyenler, gösteriyi cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.
Türk Yıldızları;  Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi'nin organizasyonuyla Toklu Mahallesi sahil mevkisi semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. 6 jetten oluşan Türk Yıldızları timinin gösterisi, sahilde kayalar üzerinde oturan kent sakinlerince ilgiyle izlendi. Yaklaşık 20 dakika süren gösteri sonunda pilotlar, alçak uçuşlar gerçekleştirerek, kalabalığı selamladı. İzleyenler ise el sallayarak, pilotlara karşılık verdi.


- Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 05:19 Kaynak: DHA
Trabzon Valiliği, Trabzon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteorolojiden yağış uyarısı Meteoroloji'den kritik uyarı: Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yağış geliyor İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan İBB'deki borç iddiasına yanıt! Ekrem İmamoğlu: CHP'nin tüm üyelerinden bir isteğim var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 17:45:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Yıldızları'ndan Trabzon semalarında gösteri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]