Türk Yıldızları'ndan Trabzon semalarında gösteri
25 dakika önce
HAVA Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi Türk Yıldızları, Trabzon semalarında nefes kesen gösteri düzenledi.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 05:19 Kaynak: DHA
HAVA Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi Türk Yıldızları, Trabzon
semalarında nefes kesen gösteri düzenledi. İzleyenler, gösteriyi cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.
Türk Yıldızları; Trabzon Valiliği
, Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar
Belediyesi'nin organizasyonuyla Toklu Mahallesi sahil mevkisi semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. 6 jetten oluşan Türk Yıldızları timinin gösterisi, sahilde kayalar üzerinde oturan kent sakinlerince ilgiyle izlendi. Yaklaşık 20 dakika süren gösteri sonunda pilotlar, alçak uçuşlar gerçekleştirerek, kalabalığı selamladı. İzleyenler ise el sallayarak, pilotlara karşılık verdi.
- Trabzon
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