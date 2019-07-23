Son Dakika Haberleri: Türk Yıldızları'nı ve Solo Türk'ü binlerce kişi izledi
Son Dakika Güncel Haber

Türk Yıldızları'nı ve Solo Türk'ü binlerce kişi izledi

1 saat önce

Erzurum'da Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Solo Türk ve Türk Yıldızları, Milli Mücadele'nin 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında F-16 uçağı ile gösteri uçuşu yaptı.

Türk Yıldızları'nı ve Solo Türk'ü binlerce kişi izledi, System.String[]
Erzurum'da Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Solo Türk ve Türk Yıldızları, Milli Mücadele'nin 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında F-16 uçağı ile gösteri uçuşu yaptı. Gösteriyi alana gelen binlerce kişi izledi.

Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Olimpiyat Parkı'nda Türk Yıldızları ile Solo Türk pilotları Erzurum semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlardan tam not alan gösteri, zorluk derecesi yüksek hareketler sırasında ise izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Gösteri için Olimpiyat Parkını tıklım tıklım dolduran binlerce kişi uçuşlar sırasında telefon ve fotoğraf makineleriyle bu anları ölümsüzleştirdi. - ERZURUM
Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Savunma Bakanlığı: Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi Türkiye ile ABD güvenli bölge görüşmelerine başladı On Birinci Kalkınma Planı Resmi Gazete'de yayımlandı Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! İzdiham yaşandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 18:56:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Yıldızları'nı ve Solo Türk'ü binlerce kişi izledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]