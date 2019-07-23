Türk Yıldızları'nı ve Solo Türk'ü binlerce kişi izledi
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Erzurum'da Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Solo Türk ve Türk Yıldızları, Milli Mücadele'nin 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında F-16 uçağı ile gösteri uçuşu yaptı.
Erzurum Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:06 Kaynak: İHA
'da Türk Hava Kuvvetleri
'nin akrobasi ekibi Solo Türk ve Türk Yıldızları, Milli Mücadele'nin 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında F-16 uçağı ile gösteri uçuşu yaptı. Gösteriyi alana gelen binlerce kişi izledi.
Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Olimpiyat Parkı'nda Türk Yıldızları ile Solo Türk pilotları Erzurum semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlardan tam not alan gösteri, zorluk derecesi yüksek hareketler sırasında ise izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Gösteri için Olimpiyat Parkını tıklım tıklım dolduran binlerce kişi uçuşlar sırasında telefon ve fotoğraf makineleriyle bu anları ölümsüzleştirdi. - ERZURUM
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