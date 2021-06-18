TÜRK YILDIZLARI, NİĞDE'DE GÖSTERİ UÇUŞU YAPTI - Son Dakika

TÜRK Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi 'Türk Yıldızları' Niğde semalarında selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

Niğde Valiliği, belediye ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından davet edilen 6 uçaktan oluşan tim, gökyüzünde ay yıldız çizdi. Türk Yıldızları'nın selamlama uçuşuna yoğun ilgi gösteren vatandaşlar ve bazı amatör fotoğrafçılar, Ömer Halisdemir Meydanı'nın yanı sıra şehrin yüksek yerlerinden cep telefonu ve fotoğraf makineleriyle etkinliği kaydetti.