Türk Yıldızları'nın gösterisi, Bayraktar AKINCI TİHA'nın kamerasında

Türk Yıldızları'nın gösterisi, Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA tarafından havadan görüntülendi.

Geçen hafta Bakü'de düzenlenen ve Anadolu Ajansının da Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST Azerbaycan'da gösteri yapan Türk Yıldızları, akrotim dünyasına kazandırdığı hareketleriyle izleyenleri yine etkiledi.

Kaynak: AA

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