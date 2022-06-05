Türk Yıldızları'nın gösterisi, Bayraktar AKINCI TİHA'nın kamerasında - Son Dakika
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Türk Yıldızları'nın gösterisi, Bayraktar AKINCI TİHA'nın kamerasında

05.06.2022 11:03
Türk Yıldızları'nın gösterisi, Bayraktar AKINCI TİHA'nın kamerasında

Hava Kuvvetleri Komutanlığının Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu akrotimi Türk Yıldızları'nın TEKNOFEST Azerbaycan'daki gösterisi, Bayraktar AKINCI TİHA ile kaydedildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu akrotimi Türk Yıldızları'nın TEKNOFEST Azerbaycan'daki gösterisi, Bayraktar AKINCI TİHA ile kaydedildi.

Türkiye'nin gökyüzündeki markası olarak bilinen Türk Yıldızları, yurt içinin yanı sıra yurt dışında da gösteriler sunuyor.

Gösterileriyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşatan akrobasi timi Türk Yıldızları, ilgiyle takip ediliyor.

Geçen hafta Bakü'de düzenlenen ve Anadolu Ajansının da Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST Azerbaycan'da gösteri yapan Türk Yıldızları, akrotim dünyasına kazandırdığı hareketleriyle izleyenleri yine etkiledi.

Türk Yıldızları'nın gösterisi, Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA tarafından havadan görüntülendi.

Kameralara yansıyan görüntülerde, Bakü semalarında uçan Türk Yıldızları jetlerinin kol uçuşu, akrobatik ve solo hareketleri görülüyor.

Türkiye sınırlarını aşarak ilk kez yurt dışında gerçekleştirilen TEKNOFEST, Azerbaycan'da 26-29 Mayıs'ta düzenlenmişti.

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Kaynak: AA

Azerbaycan, Konya, TİHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Yıldızları'nın gösterisi, Bayraktar AKINCI TİHA'nın kamerasında - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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