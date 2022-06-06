"Türk Yıldızları"nın kokpitinden Türkiye - Son Dakika
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"Türk Yıldızları"nın kokpitinden Türkiye

06.06.2022 11:15
"Türk Yıldızları"nın kokpitinden Türkiye

Türkiye'nin tarihi ve önemli mekanları, gösterileriyle beğeni toplayan Türk Yıldızları timlerince görüntülendi.

Türkiye'nin tarihi ve önemli mekanları, gösterileriyle beğeni toplayan Türk Yıldızları timlerince görüntülendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu akrobasi timi Türk Yıldızları, 1992'de Türk halkının Türk Silahlı Kuvvetlerine olan güven duygusunu pekiştirmek ve gençlerin havacılığa ilgisini artırmak amacıyla kuruldu.

Akrotim dünyasına kazandırdığı hareketleriyle izleyenleri etkileyen ve yurt dışındaki gösterileriyle de dikkati çeken Türk Yıldızları, ülkenin gökyüzündeki markası oldu.

Kuruluşunun 30'uncu yılını kutlayan ve bugüne kadar 600'e yakın gösteri uçuşu gerçekleştiren tim, yılda 200'ün üzerinde davetin ancak 25'ine karşılık verebiliyor.

Yurt dışında 24 farklı ülkede 150 etkinlik gerçekleştiren Türk Yıldızları, teknoloji ve bilim festivalleri ile şehirlerin kuruluş günleri ve milli bayramlar gibi organizasyonlarda yaptıkları gösteriyle gökyüzüne renk katıyor.

Saatte bin kilometre hızın üzerine çıkan ve aralarındaki mesafe bir metreye kadar düşen uçaklarla yapılan gösteriler, herkes tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Bu kez jetler şehirleri görüntüledi

Yurt içindeki etkinliklerde 42 ilin tarihi ve önemli mekanlarını havadan görüntüleyen ay yıldızlı ekibin kokpitten kaydettiği görüntüler, gösterileri gibi izleyenlerin beğenisini kazanıyor.

Antalya'dan Konya'ya, İstanbul'dan Ağrı'ya kadar gösteri yapılan şehirlerin tarihi ve önemli mekanları ile doğal varlıkları pilotlar tarafından havadan görüntülendi.

Jetlerin gösteri yaptığı şehirlerde Çanakkale Şehitler Abidesi, Anıtkabir, İstanbul Boğazı ve Mardin Kalesi gibi mekanlar ile İzmir Kordon'da gösteriyi izleyen kalabalık kokpitteki kameradan kaydedildi.

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Kaynak: AA

Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Türk Yıldızları'nın kokpitinden Türkiye - Son Dakika

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