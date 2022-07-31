Türk Yıldızları 'TEKNOFEST Karadeniz' için Ordu'da uçtu - Son Dakika
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Türk Yıldızları 'TEKNOFEST Karadeniz' için Ordu'da uçtu

31.07.2022 20:09
Türk Yıldızları 'TEKNOFEST Karadeniz' için Ordu'da uçtu

TÜRK Yıldızları'nın 'TEKNOFEST Karadeniz' kapsamında Ordu'da gerçekleştirdiği gösteri uçuşu izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

TÜRK Yıldızları'nın 'TEKNOFEST Karadeniz' kapsamında Ordu'da gerçekleştirdiği gösteri uçuşu izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, 'TEKNOFEST Karadeniz' kapsamında Ordu'da gösteri uçuş yaptı. Türk Yıldızları kent semalarında yaklaşık 30 dakika uçuş gerçekleştirdi. Vatandaşlar uçuşu kentin farklı bölgelerinde heyecanla izledi, bazı vatandaşlar gösteriyi cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.


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Kaynak: DHA

Karadeniz, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Yıldızları 'TEKNOFEST Karadeniz' için Ordu'da uçtu - Son Dakika

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