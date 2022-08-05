Türk Yıldızları'nın Trabzon semalarındaki gösteri uçuşu nefes kesti - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Yıldızları'nın Trabzon semalarındaki gösteri uçuşu nefes kesti

05.08.2022 17:06
Türk Yıldızları'nın Trabzon semalarındaki gösteri uçuşu nefes kesti

Türk Yıldızları'nın Trabzon semalarındaki gösteri uçuşu nefes kesti Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın TEKNOFEST kapsamında Trabzon semalarında yaptığı gösteri uçuşu nefes kesti.

Türk Yıldızları'nın Trabzon semalarındaki gösteri uçuşu nefes kesti

TRABZON - Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın TEKNOFEST kapsamında Trabzon semalarında yaptığı gösteri uçuşu nefes kesti.

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştiren Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Trabzon'da bu sabah başlarken etkinlik kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Akyazı'da Trabzonspor Stadının bulunduğu Medical Park Stadyumunun bulunduğu bölgede akrobasi uçuşu gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından organize edilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST coşkusu Trabzon'u sardı. Bugün açılışı yapılan ve 7 Ağustos tarihine kadar Trabzon Medical Park Stadyumu'nda devam edecek olan dünyanın en önemli teknoloji festivali TEKNOFEST'e özellikle gençler yoğun ilgi gösterdi.

YORUMLAR
500
Eğitim-İş Trabzon Şube Başkanı'ndan KPSS Tepkisi: 'Adil Bir Sınav Uman Yurttaşlarda İnfial Yaratmıştır' Eğitim-İş Trabzon Şube Başkanı'ndan KPSS Tepkisi: 'Adil Bir Sınav Uman Yurttaşlarda İnfial Yaratmıştır' Türk Yıldızları, Trabzon semalarında gösteri uçuşu yaptı Türk Yıldızları, Trabzon semalarında gösteri uçuşu yaptı
Kaynak: İHA

Türk Hava Kuvvetleri, Trabzon, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Türk Yıldızları'nın Trabzon semalarındaki gösteri uçuşu nefes kesti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:09 Galatasaray, Dries Mertens'i renklerine bağlamaya çok yakın!
18:02 Hollywood filmlerine konu olmuştu! 65 yaşında kadın Beylikdüzü Belediyesi'nde stajyer oldu
17:38 Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin transfer olması halinde, Rodrigo Becao için çalışmalar başlayacak
17:33 Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:14 Mario Balotelli, Sion ile prensip anlaşmasına vardı! Adana Demirspor, transferi onaylarsa İtalyan yıldız İsviçre yolcusu
16:46 Şarkıcı Selena Gomez'den "kilo aldı" eleştirilerine yanıt: Olduğum gibi mükemmelim
16:45 Alman araştırmacılardan bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
16:40 4 kamyon çöp çıkan evde yaşayan yaşlı kadın ile 60 ve 55 yaşındaki zihinsel engelli oğullar devlet tarafından koruma altına alındı
16:08 Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 19:38:20. #1.12#
SON DAKİKA: Türk Yıldızları'nın Trabzon semalarındaki gösteri uçuşu nefes kesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement