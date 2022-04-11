TÜRK YILDIZLARI'NIN TUNCELİ'DEKİ GÖSTERİSİ TOZ TAŞINIMI NEDENİYLE KISA SÜRDÜ - Son Dakika
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TÜRK YILDIZLARI'NIN TUNCELİ'DEKİ GÖSTERİSİ TOZ TAŞINIMI NEDENİYLE KISA SÜRDÜ

11.04.2022 17:08

TÜRK Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları'nın Tunceli'de 1 saat olarak planlanan gösteri uçuşu, kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı nedeniyle 20 dakika sürdü.

TÜRK Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları'nın Tunceli'de 1 saat olarak planlanan gösteri uçuşu, kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı nedeniyle 20 dakika sürdü.

Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları'nın Tunceli semalarındaki gösterisinde Uzun Çayır Baraj Gölü kıyısındaki Munzur Üniversitesi'nde yüzlerce kişi izledi. Savaş pilotlarından oluşan Türk Yıldızları'nın 1 saat olarak planlanan gösteri uçuşu, kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı nedeniyle 20 dakika sürdü. Gösteri kısa sürmesine rağmen seyircilerin uçaklar her geçtiğinde alkışladığı ve o anları cep telefonu kameralarına kaydettikleri görüldü.

Etkinliği izlemeye gelen Vali Mehmet Ali Özkan, "Bir zamanlar hep terörle, terör örgütleriyle anılan ilimiz ne mutlu ki güzellikler ve güzel organizasyonlarla yoluna devam ediyor. İnşallah gelecekte Tunceli; coğrafyasıyla, doğasıyla, güzellikleri ve güzel insanlarıyla bölgesinin birincisi olma yolunda ilerliyor. Bugün ilimizde, Munzur Üniversitemizde Türk Hava Kuvvetlerimizin göz bebeği Türk Yıldızları'nın gösterilerini izledik. Gerçekten kalabalık, coşku ve birliktelik vardı. Bu vesileyle de Türk Yıldızları ekibine selamlarımızı yolluyorum. İnşallah Tunceli ileriki süreçte, daha bir ve beraber şekilde cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor. Heyecanla bir araya geldik, epeyce kalabalık vardı ancak hava şartlarının değişmesi, gösterinin kısa sürmesine sebebiyet verdi. İnşallah tekrarında daha güzel bir gösteri, daha coşkulu bir kalabalıkla birlikte olacağız" dedi.

Vatandaşlar da Türk Yıldızları'nın gösterisinden memnun kaldıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

TÜRK YILDIZLARI'NIN TUNCELİ'DEKİ GÖSTERİSİ TOZ TAŞINIMI NEDENİYLE KISA SÜRDÜ
TÜRK YILDIZLARI'NIN TUNCELİ'DEKİ GÖSTERİSİ TOZ TAŞINIMI NEDENİYLE KISA SÜRDÜ
TÜRK YILDIZLARI'NIN TUNCELİ'DEKİ GÖSTERİSİ TOZ TAŞINIMI NEDENİYLE KISA SÜRDÜ

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Türk Hava Kuvvetleri, Türk Yıldızları, Tunceli, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜRK YILDIZLARI'NIN TUNCELİ'DEKİ GÖSTERİSİ TOZ TAŞINIMI NEDENİYLE KISA SÜRDÜ - Son Dakika


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