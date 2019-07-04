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Türk Yıldızları Of semalarında

1 saat önce

Türk Yıldızları, Trabzon'un Of ilçesindeki gösterileri nefes kesti.

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Türk Yıldızları, Trabzon'un Of ilçesindeki gösterileri nefes kesti.

Türk Yıldızları bugün Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün memleketi olan Of ilçesinde bir gösteri gerçekleştirirken gösteriyi yüzlerce kişi büyük bir heyecanla takip etti. Havada akrobasi hareketleri yapan Türk Yıldızlarının gösterisi adeta nefesleri keserken vatandaşlar böyle bir gösteriyi izlemekten son derece memnun olduklarını söylediler.

Türk Yıldızları, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar Belediyesi ve Trabzon Valiliğinin birlikte organize ettiği gösteri uçuşunu 7 Temmuz Pazar günü Ortahisar ilçesinde gerçekleştirecek. Toklu Mahallesi ile Ayasofya sahili güzergahında yapılacak gösteri uçuşu saat 14.30'da başlayacak. Gösteri uçuşu öncesinde sahilde mini konser etkinliği düzenlenecek. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:17 Kaynak: İHA
Ortahisar, Trabzon, Güncel
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