Türk Yıldızları Osmanlının ilk başşehrinde uçtu - Son Dakika

Türk Yıldızları Osmanlının ilk başşehrinde uçtu

Uçaklar gökyünüze hilal ve yıldız çizdi

BURSA - Koyunhisar zaferinin 719. yıldönümü, Türk Yıldızları'nın Osmanlı'nın ilk başşehri Yenişehir semalarında gerçekleştirdiği gösteriler ve mevlid-i şerif ile anıldı.

Türk Yıldızları'nın Bursa'nın Yenişehir ilçesinde gerçekleştirilen uçuşlar renkli görüntülere sahip oldu. Gösteriye destek veren Milli Savunma Bakanlığı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Türk Yıldızlarının yaklaşık 20 dakika ilçe etrafında yaptığı muhteşem gösteriler mest etti. Türk Yıldızlarının gerçekleştirdiği gösterileri takip eden vatandaşlar belediyeye teşekkür etti.

Koyunhisar köyünde okunan mevlid-i şerif sonrası konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Yenişehir ovasındaki Bafeus/Koyunhisar muharebesi, 18 Temmuz ve 27 Temmuz 1302 tarihleri arasında Osmanlı Devleti ile Bizans İmparatorluğunun yaptığı ilk savaş olarak tarih kayıtlarına geçmiştir. Koyunhisar zaferi, Osman Gazi ve yiğitlerine ve onların evlatlarına Bursa'nın, Edirne'nin, İstanbul'un kapısını açmıştır. Bu büyük zaferin coşkusunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere büyük destek veren başta Milli Savunma Bakanlığımız ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na, Türk Yıldızları ekibine ve ilçe halkımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.