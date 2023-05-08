Türk Yıldızları, SoloTürk ve Kızılelma birlikte uçtu, bakanlık 360 derece görüntülerini yayınladı - Son Dakika
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Türk Yıldızları, SoloTürk ve Kızılelma birlikte uçtu, bakanlık 360 derece görüntülerini yayınladı

08.05.2023 22:42

Teknofest'te Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma ile Solotürk ve Türk Yıldızları birlikte gösteri uçuşu gerçekleştirdi. O anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Milli Savunma Bakanlığı, "Türk Yıldızları, SOLOTÜRK ve Kızılelma'nın beraber uçuşunu 360 derece açıyla izlemek ister misiniz?" ifadelerine yer verdi.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest'i 2.5 milyonu aşkın kişi ziyaret etti. Festivalin son gününde tarihi anlar yaşandı.

TEKNOFEST'TE BİRLİKTE UÇTULAR

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ile Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Solotürk ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı akrobasi timi "Türk Yıldızları" birlikte gösteri uçuşu yaptı.

"360 DERECE AÇIYLA İZLEMEK İSTER MİSİNİZ?"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), uçuşun 360 derece görüntülerini Youtube hesabından paylaştı. Bakanlık, videoya Twitter'da şu notu düştü: "Türk Yıldızları, SOLOTÜRK ve Kızılelma'nın beraber uçuşunu 360 derece açıyla izlemek ister misiniz?"

Türk Yıldızları, SoloTürk ve Kızıelma birlikte uçtu, bakanlık 360 derece görüntülerini paylaştı
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Türk Yıldızları, SoloTürk ve Kızılelma birlikte uçtu, bakanlık 360 derece görüntülerini paylaştı Türk Yıldızları, SoloTürk ve Kızılelma birlikte uçtu, bakanlık 360 derece görüntülerini paylaştı

Teknofest, Kızılelma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Yıldızları, SoloTürk ve Kızılelma birlikte uçtu, bakanlık 360 derece görüntülerini yayınladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Yıldızları, SoloTürk ve Kızılelma birlikte uçtu, bakanlık 360 derece görüntülerini yayınladı - Son Dakika
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