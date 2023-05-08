Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest'i 2.5 milyonu aşkın kişi ziyaret etti. Festivalin son gününde tarihi anlar yaşandı.
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ile Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Solotürk ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı akrobasi timi "Türk Yıldızları" birlikte gösteri uçuşu yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), uçuşun 360 derece görüntülerini Youtube hesabından paylaştı. Bakanlık, videoya Twitter'da şu notu düştü: "Türk Yıldızları, SOLOTÜRK ve Kızılelma'nın beraber uçuşunu 360 derece açıyla izlemek ister misiniz?"
Son Dakika › Güncel › Türk Yıldızları, SoloTürk ve Kızılelma birlikte uçtu, bakanlık 360 derece görüntülerini yayınladı - Son Dakika