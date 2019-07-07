Türk Yıldızları Trabzon'da nefes kesti
49 dakika önce
Dünyanın en seçkin gösteri uçuşu ekipleri arasında yer alan Türk Yıldızları'nın Trabzon'daki uçuş gösterisi nefes kesti.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 05:00 Kaynak: İHA
Dünyanın en seçkin gösteri uçuşu ekipleri arasında yer alan Türk Yıldızları'nın Trabzon
'daki uçuş gösterisi nefes kesti. Trabzon Valiliği
, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar
Belediyesi tarafından organize edilen gösteri uçuşunu 10 binler izledi. Beşirli Mahallesi ile Ayasofya
Camisi arasındaki 6 kilometrelik sahil şeridinde 10 binlerce kişi gösteriyi izlemek için yerini alırken, gösteri sırasında Karadeniz Sahil Yolu
'nda trafik tıkandı, uzun araç kuyrukları oluştu. Gösteri uçuşunu daha rahat izleyebilmek için çok sayıda vatandaş kurulan dev ekranın çevresinde toplanırken, bazı vatandaşlar ise sahildeki balıkçı teknelerinde gösteriyi izlemeyi tercih etti. Türk Yıldızları yaklaşık 30 dakika boyunca havada sergiledikleri akrobatik hareketlerle izleyenleri mest ederken, vatandaşlar gösterinin muhteşem olduğunu söylerdiler. Vatandaşlar Türk Yıldızları ekibini başarılı gösterilerinden dolayı tebrik ederken, Türk Yıldızları Ortahisar ilçesinde üçüncü defa gösteri gerçekleştirdi.
(Bekir Koca
- Fatih
Yılmaz/İHA)
Meteorolojiden yağış uyarısı
Meteoroloji'den kritik uyarı: Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yağış geliyor
Sancaktepe'deki dehşet anları kamerada! Kaldırıma uçan araç yayaların arasına daldı
14 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismar! İğrenç görüntüler telefondan çıktı