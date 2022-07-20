Türk Yıldızları ve Çelik Kanatlar, Erzurum Kongresi için havalanacak - Son Dakika
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Türk Yıldızları ve Çelik Kanatlar, Erzurum Kongresi için havalanacak

20.07.2022 11:10
Türk Yıldızları ve Çelik Kanatlar, Erzurum Kongresi için havalanacak

Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'nin 103. yıl dönümünde, Türk Yıldızları ve Çelik Kanatlar timi gösteri yapacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'nin 103. yıl dönümünde, Türk Yıldızları ve Çelik Kanatlar timi gösteri yapacak.

Valilikten yapılan açıklamada, Erzurum Kongresi'nin 103. yılının birbirinden farklı etkinliklerle kutlanacağı belirtildi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Tarih bu kongremizi ender ve büyük bir eser olarak kaydedecektir." sözleriyle kongreyi övdüğü aktarılan açıklamada, kongrenin, vatanın bölünemeyeceği, manda ve himayenin kabul edilmeyeceği kararlarının tüm dünyaya haykırılan önemli bir gün olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığına ait helikopterden oluşan Çelik Kanatlar ile Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın kongrenin yıl dönümü 23 Temmuz Cumartesi günü, saat 15.00'te Olimpiyat Parkı'nda gösteri yapacağı bildirildi.

Kongrenin önemine işaret edilen açıklamada, vatandaşlar gösterileri izlemeye davet edildi.

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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Yıldızları ve Çelik Kanatlar, Erzurum Kongresi için havalanacak - Son Dakika

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