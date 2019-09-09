Son Dakika Haberleri: Türk Yıldızları ve Solo Türk nefes kesti
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Türk Yıldızları ve Solo Türk nefes kesti

55 dakika önce

Sabah erken saatlerde düzenlenen geleneksel Zafer Yürüyüşü ile başlayan İzmir'in kurtuluşunun 97. yıldönümü kutlamalarında Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri takımı Solo Türk ve Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın gösterileri nefes kesti.

Türk Yıldızları ve Solo Türk nefes kesti, System.String[]

Sabah erken saatlerde düzenlenen geleneksel Zafer Yürüyüşü ile başlayan İzmir'in kurtuluşunun 97. yıldönümü kutlamalarında Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri takımı Solo Türk ve Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın gösterileri nefes kesti.


Emperyalizme karşı ilk kurşunun atıldığı, Kurtuluş Savaşını başlatan kent İzmir, 9 Eylül'ü kutlamaya devam ediyor. Gündoğdu Meydanında binlerce İzmirli, Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri takımı Solo Türk ve Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın gösterilerini izlemek için alana adeta akın etti.


F-16 savaş jetiyle gösteri yapabilen sayılı akrobasi ekiplerinden olan Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Solo Türk ekibi ilk olarak semaya çıktı. Gözle görülmeyecek noktaya kadar tırmanışını gerçekleştiren Solo Türk pilotu Yüzbaşı Serdar Doğan, yürekleri ağızlara getirirken, yaptığı aksiyon dolu hareketlerle de göğüs kabarttı.


Solo Türk'ün ardından, dünyanın süpersonik uçakla gösteri yapan sayılı akrobasi timlerinden olan Türk Yıldızları muhteşem bir performansa imza atarak büyük gurur yaşattı. Türk Yıldızları akrobasi timi, İzmir Körfezi üzerinde gösterilerine başladı. Alanı dolduranlar, cep telefonları ile yaklaşık yarım saat süren gösteriyi görüntülemeye çalıştı. Türk Yıldızları, İzmir semalarına kalp de çizdi. Ekip, yaptığı hareketlerle İzmirlilerin kalplerini bir kez daha fethetti.


Vatandaşlar gösteriler karşısında oldukça heyecanlanırken, sık sık alkışlarla gösteriye destek verdi. - İZMİR

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 07:27 Kaynak: İHA
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