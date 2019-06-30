Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK gösterisi
46 dakika önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ün gösterisinden görüntüler KONYA - Türk Hava Kuvvetlerine bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Konya'nın Ilgın ilçesinde gösteri uçuşu yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:28 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ün gösterisinden görüntüler
KONYA - Türk Hava Kuvvetlerine bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Konya
'nın Ilgın
ilçesinde gösteri uçuşu yaptı.
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