Son Dakika Haberleri: Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK gösterisi
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Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK gösterisi

46 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ün gösterisinden görüntüler KONYA - Türk Hava Kuvvetlerine bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Konya'nın Ilgın ilçesinde gösteri uçuşu yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ün gösterisinden görüntüler
KONYA - Türk Hava Kuvvetlerine bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Konya'nın Ilgın ilçesinde gösteri uçuşu yaptı.
Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK gösterisi
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:28 Kaynak: AA
Konya, Güncel
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