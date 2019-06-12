Son Dakika Haberleri: Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK gösterisi nefesleri kesti
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Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK gösterisi nefesleri kesti

4 saat önce

Amasya Genelgesi ile Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Türk Hava Kuvvetlerine bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Amasya'da gösteri uçuşu yaptı.

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK gösterisi nefesleri kesti, System.String[]
Amasya Genelgesi ile Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Türk Hava Kuvvetlerine bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Amasya'da gösteri uçuşu yaptı. Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ün uçuşunu izlemek isteyen binlerce kişi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Gökhöyük Tarım İşletmesine akın etti. Vatandaşların yanında Koreli turistler de Solo Türk ve Türk Yıldızlarına büyük ilgi gösterdi. Amasya Valisi Osman Varol yaptığı konuşmada, "Amasya için çok önemli olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir grup arkadaşıyla birlikte 12 Haziran'da Amasya'ya gelişiyle başlayıp, 22 Haziran'da tüm dünyaya 'Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' ilanıyla Amasya Tamimi'yle sonlanan bu mücadelenin planlandığı, taşlarının döşendiği, sonrası için çok önemli adımların atıldığı Amasya kısmını 10 günlük bir festival programıyla hep birlikte kutlayacağız" dedi. Vali Varol, gösteriler sonrası SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları ekiplerine şilt takdim etti. Gösteriyi Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve binlerce kişi takip etti.
(Umut Yeşilyurt/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:40 Kaynak: İHA
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