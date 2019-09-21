Son Dakika Haberleri: Türk Yıldızları ve SU-30 TEKNOFEST'te nefes kesti
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Türk Yıldızları ve SU-30 TEKNOFEST'te nefes kesti

17 dakika önce

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'te havalanan Türk Yıldızları ve SU-30 nefes kesti.

Türk Yıldızları ve SU-30 TEKNOFEST'te nefes kesti, System.String[]

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'te havalanan Türk Yıldızları ve SU-30 nefes kesti.

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı. Havalimanında önce Türk Yıldızları bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Ardından ise TEKNOFEST'te sergilenmek üzere gönderilen SU-30 savaş uçağı havalandı. Her iki uçağın Atatürk Havalimanı semalarındaki şovu adeta nefes kesti.

(İsmail Coşkun/İHA)

İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 06:00 Kaynak: İHA
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