Türk Yıldızları'yla tanışan Beytüşşebaplı Zeynep, pilot olmak için destek istiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Yıldızları'yla tanışan Beytüşşebaplı Zeynep, pilot olmak için destek istiyor - Son Dakika

Türk Yıldızları'yla tanışan Beytüşşebaplı Zeynep, pilot olmak için destek istiyor

7 saat önce

HAVA Kuvvetleri Komutanlığı'na, en büyük hayalinin pilotlarla tanışmak olduğunu belirten mektup yazdıktan sonra Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün davetiyle Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na giden lise öğrencisi Zeynep Çelik, Türk Yıldızları'yla tanışıp, F-16 simülatöründe savaş uçağı kullandı.

Türk Yıldızları'yla tanışan Beytüşşebaplı Zeynep, pilot olmak için destek istiyor, System.String[]

HAVA Kuvvetleri Komutanlığı'na, en büyük hayalinin pilotlarla tanışmak olduğunu belirten mektup yazdıktan sonra Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün davetiyle Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na giden lise öğrencisi Zeynep Çelik, Türk Yıldızları'yla tanışıp, F-16 simülatöründe savaş uçağı kullandı. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki ailesinin yanına dönen Zeynep, pilot olmak için destek istedi.

Beytüşşebap ilçesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Çelik, 'En büyük hayalim' dediği pilotlarla tanışmak Kaymakam İsmail Pendik'in desteğiyle Hava Kuvvetler Komutanlığı'na mektup gönderildi. Mektubuna kısa sürede hediyeler gönderilerek yanıt verilen Çelik'e, Hava Kuvvetler Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ise sürpriz yaparak onu Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na davet etti. Konya'da Üs Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel ile bir araya gelen Çelik, 3. Ana Jet Üs 134'üncü Akrotim Filo Komutanlığı'nı gezerek, burada Türk Yıldızları'nın uçuş brifingine katıldı. Çelik, akrotimin kullandığı NF-5 uçaklarından birinin kokpitine binerek, F-16 simülatöründe savaş uçağı kullandı.

'BABAM OKUMADI AMA BENİM OKUMAM İÇİN ÇABA SARF EDİYOR'

Hayalinin gerçekleşmesinin mutluluğuyla Beytüşşebap'a dönen Çelik, pilot olmak için destek istedi. Pilot olmak istediğini anlatan Çelik, mektubuna yanıt verilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Hayalini gerçekleştirdiği için Hava Kuvvetler Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'e Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik'e teşekkürlerini ileten Çelik, "Okuldaki arkadaşlarıma yaşadığım anı anlattım. Hayalimin gerçekleşmesi beni çok mutlu etti. Babam okul okumadı, ama benim okumam için elinden geleni yapıyor. Pilot olmak istiyorum. Herkesten destek bekliyorum" dedi.

Kızıyla gurur duyduğunu anlatan Adil Çelik ise, "Ben kızımla gurur duydum. Hayatımda bir gün bile okula gidemedim. Ben okumadım bari kızım okusun. Mektuptan haberim yoktu. Kızım çok cesaretlidir. Onun okuması için elimden her şeyi yapacağım" diye konuştu.


Konya, Pilot, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:26 Kaynak: DHA
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