Türk yıldızlarının Ağrı semalarındaki gösteri uçuşu nefesleri kesti - Son Dakika
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Türk yıldızlarının Ağrı semalarındaki gösteri uçuşu nefesleri kesti

17.04.2022 20:31

Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Yıldızları'nın kentin semalarında yaptığı gösteri havadan görüntülendi.

Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Yıldızları'nın kentin semalarında yaptığı gösteri havadan görüntülendi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Semalarımızın parlayan yıldızları, Akrobasi Timimiz Türk Yıldızları tarafından Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü etkinliklerinde gösteri uçuşu gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

15 Nisan günü gökyüzünde Türk yıldızlarının aksiyon dolu uçuşu nefesleri kesti.

Türk yıldızlarının Ağrı semalarındaki gösteri uçuşu nefesleri kesti
Türk yıldızlarının Ağrı semalarındaki gösteri uçuşu nefesleri kesti
Türk yıldızlarının Ağrı semalarındaki gösteri uçuşu nefesleri kesti

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk yıldızlarının Ağrı semalarındaki gösteri uçuşu nefesleri kesti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk yıldızlarının Ağrı semalarındaki gösteri uçuşu nefesleri kesti - Son Dakika
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