Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı'ndan endişe veren açıklama: Günlük vefat rakamları 500'ü geçecek - Son Dakika

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı'ndan endişe veren açıklama: Günlük vefat rakamları 500'ü geçecek

08.04.2021 12:52
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı'ndan endişe veren açıklama: Günlük vefat rakamları 500'ü geçecek, System.String[]

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, dün ülkemizde 276 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Konuyla ilgili korkutan bir açıklama yapan Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, "Günlük vefat rakamları 500'ü geçecek. Nisan ayının sonunda yoğun bakım doluluk oranı yüzde 100 olacak" dedi.

Türkiye koronavirüs vakaları bakımından Avrupa birincisi olurken tablo her gün biraz daha ağırlaşıyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre son 24 saatte 54 bin 740 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 276 kişi ise yaşamını yitirdi.

"VİRÜS YENİ SİLAHLAR GELİŞTİRDİ"

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, günlük vefat rakamlarının 500'ü geçeceğini belirterek tüler ürperten açıklamalar yaptı. "Virüs yeni silahlar geliştirdi" diyen Cinel, "Yaş ortalaması düştü, daha erken yoğun bakıma ihtiyaç duyuyorlar ve tahrip olmuş organlarla geliyorlar" ifadelerini kullandı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut da ülke genelinde koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü yoğun bakım servislerinin yüzde 92-93 seviyesinde dolduğunu söyledi.

RAKAMLAR DEĞİŞTİ

Sabah'ın haberine göre koronavirüs salgınının başından bu yana bin 500 yoğun bakım hastasının verilerini inceleyen Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, zirvenin görüldüğü mart, nisan, mayıs aylarında yani başlangıçta 3 kişiden 1'inin hayatını kaybettiği pandemide, ikinci dalgada yani ekim, kasım, aralık aylarında bu rakamın 3 kişiden 2'ye yükseldiğini belirtti.

"3. DALGA ÇOK YÜKSEK RAKAMLARLA KARŞIMIZA ÇIKACAK"

Totalde yoğun bakıma yatan hastaların yüzde 55-59 arasında ölüm oranı olduğunun altını çizen Cinel, "3. dalga çok daha yüksek rakamlarla karşımıza çıkacak. Günlük yeni vaka sayısı 50 bine dayandı. Günde 500 kişiyi kaybedeceğimiz günler yakın" ifadesini kullandı.

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel'den korkutan sözler: Günlük vefat rakamları 500'ü geçecek

"ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ YAŞANACAK"

"Yoğun bakımlarımızda yerimiz var ama vaka sayısının gidişi, artışı sürdürülebilir değil" diyen Prof. Dr. İsmail Cinel, şunları söyledi:

"Yoğun bakım ölüm oranlarında artış olacak. Aşılamada 65 yaş üstünü korumayı başardık. Virüs yeni silahlar geliştirdi. Yaş ortalaması 77'lerden 58'lere düştü. Şu anda gözlemlediğimiz hastalar çok daha erken yoğun bakıma ihtiyaç duyuyorlar. Tahrip olmuş organlarla geliyorlar. Bu da çoklu organ yetmezliğiyle ölüm oranını artıracak gibi görünüyor. Virüs bağışıklık sistemimizi etkiliyor ve bu bağışıklık sistemini etkilemesi nedeniyle de mantarlar ve bakteriler gibi mikrop türleri hastayı septik şoka götürüyor. Daha çok dirençli enfeksiyonlar görüyoruz yoğun bakımlarda. Virüs buna ortam hazırlıyor. Aşılananlarda gevşeme olmayacak, onlar maske, mesafe, hijyen kurallarına devam edecek."

"YATAKLARIN DOLULUK ORANI YÜZDE 93 SEVİYESİNDE"

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut de ülke genelinde koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü yoğun bakım servislerinin yüzde 92-93 seviyesinde dolduğunu söyledi. Bulut, "Sağlık Bakanlığı, 'Erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66' diyor. Ancak solunum cihazı olmayan, ikinci ve üçüncü sınıf yoğun bakım yataklarının da dahil olduğu toplam yoğun bakım yatak sayısından bu oranı çıkarıyorlar. Oysa Kovid-19 hastaları için sadece birinci sınıf yoğun bakım yatakları kullanılabiliyor ve bu yatakların doluluk oranı ise yüzde 92- 93 seviyesinde" dedi.

"NİSAN AYI SONUNDA GÜNLÜK VAKA SAYISI 60 BİNİ BULACAK"

Günlük vaka sayısı 60 bine ulaştığında koronavirüs hastaları için kullanılan yoğun bakım yataklarında da doluluk oranının yüzde 100'e ulaşacağını vurgulayan Prof. Dr. Bulut, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde şu an sadece bir tane boş yoğun bakım yatağı kaldı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerde yoğun bakım yatağı sorunu yaşanıyor. Eğer önlem alınmazsa çok değil, Nisan ayı sonunda günlük vaka sayısı 60 bini bulacak."

Son Dakika: Türkiye'de 7 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 276 kişi vefat etti, 54 bin 740 yeni vaka tespit edildi
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı'ndan endişe veren açıklama: Günlük vefat rakamları 500'ü geçecek

Yoğun Bakım Derneği, Sağlık Bakanlığı, İsmail Cinel, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Güncel Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı'ndan endişe veren açıklama: Günlük vefat rakamları 500'ü geçecek - Son Dakika


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