Türk Yoğun Bakım Derneği: Yoğun bakım çalışma koşulları standardize edilmeli - Son Dakika

Türk Yoğun Bakım Derneği: Yoğun bakım çalışma koşulları standardize edilmeli

07.12.2020 16:59
Türk Yoğun Bakım Derneği: Yoğun bakım çalışma koşulları standardize edilmeli, System.String[]

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, salgın dönemleri de dahil olmak üzere yoğun bakım ünitesi çalışma koşullarının standardize edilmesi gerektiğini bildirdi.

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, salgın dönemleri de dahil olmak üzere yoğun bakım ünitesi çalışma koşullarının standardize edilmesi gerektiğini bildirdi.

Cinel, yazılı açıklamasında, salgın döneminde yoğun bakım doluluk oranlarının arttığına dikkati çekti.

Türkiye geneli için yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranlarının yüzde 70-75'lere ulaştığı bildirilmesine rağmen hastalığın daha yoğun görüldüğü illerdeki doluluk oranlarının daha yüksek olduğunu savunan Cinel, bu nedenle il bazında açıklama yapmanın daha yararlı olacağını vurguladı.

Cinel, sınırlı sayıdaki yetişmiş insan kaynağının akılcı kullanılmak zorunda olduğunu belirterek, "Öncelikle, yoğun bakım ortamına hızla adapte olabilecek ameliyathanelerdeki potansiyel insan kaynağının bir an önce diğer işlerden muaf tutularak yoğun bakımlarda görevlendirilmeleri gerekmektedir." değerlendirmesini yaptı.

İsmail Cinel, şöyle devam etti:

"Tüm ülkede pandemi dönemleri de dahil yoğun bakım ünitesi çalışma koşullarının standardize edilmesi gerekmektedir. Yoğun çabalarla altyapı standardizasyonu konusunda yol alınmasına karşın, üstyapı ve yetişmiş kalifiye sağlık çalışanlarında niteliksel ve niceliksel olarak standardizasyon olduğunu söylemek zordur. Çalışanlardaki tükenmişlik durumunun yanı sıra son dönemde gözlenen çözülme bu sorunu daha da derinleştirmektedir."

Sağlık otoritesinin sivil toplum örgütü olarak da tanımlanacak bilimsel derneklerle iş birliği yapması önerisinde bulunan Cinel, standartların oluşturulması ve uygulanmasının, sonuçları olumlu etkileyeceğini, sağlık hizmetlerinin daha etkin ve hızlı hale geleceğini belirtti. Cinel, sürecin raporlanmasına yönelik ulusal düzeyde kayıt sistemi oluşturulmasını, doğru metodoloji ile toplanmış büyük verilerin bilimsel sonuçlarından yararlanılmasını önerdi.

Yoğun Bakım Derneği, İsmail Cinel, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Yoğun Bakım Derneği: Yoğun bakım çalışma koşulları standardize edilmeli - Son Dakika


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