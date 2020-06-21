Türk yolcu rahatsızlandı uçak Bulgaristan'a acil iniş yaptı

Viyana seferini yapan Anadolu Jet şirketine ait yolcu uçağı, 56 yaşındaki Selami Durmuş adlı yolcunun rahatsızlanması sonucu Bulgaristan'a zorunlu iniş yaptığı bildirildi. Durmuş'un hayatını kaybettiği ifade edildi.

İstanbul Sabiha Gökçen - Viyana seferini yapan Anadolu Jet şirketine ait yolcu uçağı, 56 yaşındaki Selami Durmuş adlı yolcunun Bulgaristan hava sahası sırasında rahatsızlandığı bildirildi. Uçağın Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya zorunlu iniş yaptığı bildirildi. Demirören Haber Ajansı'nın elde ettiği bilgilere göre, kabin ekiplerinin Durmuş'a müdahale ettiği, yolcunun kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Avusturya'nın başkenti Viyana'da ikamet eden Durmuş'un yapılan tüm müdahalelere rağmen, Sofya'da hayatını kaybettiği ifade edildi.