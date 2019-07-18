Türk yolculardan elektronik pasaporta yoğun ilgi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanan Türk yolcular pasaport kontrolünde beklemeden geçiş sağlayan Biyometrik Otomatik Geçiş Sistemi'ne yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye' de ilk kez İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kullanılan ve 18 yaşını doldurmuş tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kullanımına sunulan Biyometrik Otomatik Geçiş Sistemi yoğun ilgi gördü. Test aşamasının başladığı 9 Mayıs tarihinden itibaren bugüne kadar 60 binin üzerinde Türk yolcu Biyometrik Otomatik Geçiş Sistemi'ni kullandı. 8 adet pasaport bankosu ile hizmet veren elektronik pasaport sistemi 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor. Türk yolcular yeni çipli pasaportları ile elektronik pasaportu kullanabiliyorlar.

SİSTEM İKİ AŞAMALI ÇALIŞIYOR

Türkiye'de ilk kez Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uygulanan sistemde, yolcular yeni çipli pasaportlarının yanı sıra daha önceden sisteme kayıtlı parmak izlerini ve yüzlerini özel hazırlanan pasaport bankolarında taratıyorlar. Sistem, parmak izi ve yüz doğrulanmasının ardından pasaport bankosunda bulunan kayar kapıyı açarak geçişi sağlıyor. Bu yeni sistemde, personel tasarrufu da sağlanacağı gibi işlemlerin çok daha hızlı ve güvenli gerçekleşmesi amaçlanıyor. Sistem sayesinde pasaport kontrolünden geçiş ortalama 1 ile 1.5 dakika arasında sürüyor. Sistemin yakın zamanda yurtdışı geliş noktasında pasaport sistemlerine de entegre edilmesi planlanıyor.