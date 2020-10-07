Başrolünde annesini oynattığı kısa filmle Paris'ten ödülle döndü - Son Dakika

Başrolünde annesini oynattığı kısa filmle Paris'ten ödülle döndü

07.10.2020 11:03
Başrolünde annesini oynattığı kısa filmle Paris'ten ödülle döndü, System.String[]

Yönetmen Deniz'in ikinci kısa metrajlı filmi "Kış Bahçesi", bu yıl ağustos ayında düzenlenen New York Sinematografi Ödülleri'nde "En İyi Drama Filmi" ödülüne layık görülerek festivale Türkiye'nin adını yazdırdı.

Yönetmen Deniz'in ikinci kısa metrajlı filmi "Kış Bahçesi", bu yıl ağustos ayında düzenlenen New York Sinematografi Ödülleri'nde "En İyi Drama Filmi" ödülüne layık görülerek festivale Türkiye'nin adını yazdırdı.

Mustafa Deniz'in kısa filmi, bu yıl içinde ayrıca Avrupa Sinematografi Ödülleri'nde "En İyi Drama", İsveç Film Ödülleri'nde "Jüri Özel Ödülü"nü aldı.

Miami Independent Film Festivali, Moskova Kısa Film Festivali, 21. İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali ve New York İstanbul Kısa Film Festivali'nde de resmi seçki bölümünde yer alan yapım, son olarak 20-27 Eylül'de düzenlenen Paris Kısa Film Festivali'nde Türkiye'yi temsil etti.

Paris Kısa Film Festivali'nde, "En İyi Film" ödülünü kazanan eser, 73. Cannes Film Festivali "Short Film Corner" programına da dahil edildi ancak festivalin bu bölümü, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelendi.

14 dakikaya sığan dram

Mustafa Deniz'in senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği "Kış Bahçesi" filminde, yıllar önce kocasını kaybeden iki çocuk annesi, yaşlı bir kadının hikayesi 14 dakikaya sığdırılıyor.

Yönetmen Deniz'in annesi Şengül Deniz'in, "Şengül" karakteriyle başrolü canlandırdığı filmde, sessiz ve yalnız yaşamını, kocasından hatıra kalan kış bahçesini canlı tutmaya çalışarak geçiren kadının hikayesi anlatılıyor. Filmde, oyuncu Selin Dumlugöl de rol alıyor.

İlk filmi de Cannes Film Festivali'nde gösterime girmişti

Annesinin başrolde olduğu ilk kısa metrajlı filmi "Kabuk" (Crust), 2018'de 71. Cannes Film Festivali'nde gösterime giren 35 yaşındaki yönetmen Mustafa Deniz, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Deniz, sinemanın hayatında çok etkili ve büyülü bir yeri olduğunu belirterek, "Nasıl yaşanması gerektiğini, hayatta ne yapılır biraz da filmlerden öğrenirdik. Ama tabii o yıllarda, bir film çekmek çok uzak bir ihtimalmiş gibi gelirdi." dedi.

Üniversite yıllarında fotoğraf çekmeye başladığını, uzun süre fotoğrafçılık yaptığını anlatan Deniz, bu süreçte yavaş yavaş teknik ve estetik birikime kavuştuğunu, film çekme düşüncesinin de böyle başladığını kaydetti.

"Film boyunca annemin konsantrasyonu oldukça yüksekti"

İlk filminden önce annesi Şengül Deniz ile deneme çekimi yaptığını dile getiren Deniz, şunları anlattı: "Annemin yapabileceğini hemen anladım. Senaryoyu da zaten annemi düşünerek yazmıştım. Annem belki de tanıdığım, sezgileri en güçlü insan. Filme hazırlık olsun diye çekimlerden önce bir süre bağımsız kısa filmleri takip etmiş. Bunu bana çekimlerden sonra söyledi. Bir de 'Kabuk'ta olduğu gibi 'Kış Bahçesi'nde de annemin oynadığı Şengül karakterinin oyunculuk performansından çok ifadesi ile öne çıkması bu kararı almamda rasyonel bir zemin oluşturmuş olabilir.

İlk filmimde olduğu gibi ikinci filmimin de merkezinde nostalji, iletişimsizlik, yas, melankoli, hiçlik gibi duygular var. Bu da rol gereği de olsa annemin melankolik yüz ifadesinin dramatik yapıda işlev kazanmasına zemin hazırladı diye düşünüyorum. Zaten his olarak yine aynı filmi çektim diyebilirim. Hem ablam hem ben anneme sabrı, pratik zekası ve çalışkanlığından dolayı gizli bir hayranlık besledik.

Film boyunca annemin konsantrasyonu da oldukça yüksekti. Bir direktifi iki kez verdiğimi hatırlamıyorum. Ama tabii annem artık 65 yaşında. Dramatik yapı boyunca ona fiziksel efor sarf etmesini gerektirecek bir düzlem oluşturmamayı özellikle gözettim diyebilirim."

Yönetmen Mustafa Deniz, annesiyle başrolü paylaşan "Gamze" karakterini profesyonel bir oyuncunun oynamasını özellikle istediğini, bu rol için de Selin Dumlugöl'ü seçtiklerini ifade etti.

Yeni film hazırlıkları yürüttüğünü, bu kez filmin uzun metrajlı olacağını aktaran Mustafa Deniz, uzun metrajlı filmi için yine oyuncu olarak annesini oynatıp oynatmamaya karar vermediğini söyledi.

Deniz, "Filmin tahmini süresi, günümüz sinema endüstrisi ve sinema izleyicisinin zevk ve alışkanlıkları düşünüldüğünde gerçekten çok uzun sayılabilecek bir süre. Onu bu derece yorucu bir sürecin içine sürüklemek istemiyorum. Deneme çekimleri esnasında son bir kez konuşacağız ama ihtimali çok yüksek görmüyorum." diye konuştu.

Başrolünde annesini oynattığı kısa filmle Paris'ten ödülle döndü

Mustafa Deniz, Yönetmen, Paris, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Güncel Başrolünde annesini oynattığı kısa filmle Paris'ten ödülle döndü - Son Dakika

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