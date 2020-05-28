Türk Youtuber İlyas Ay'ın videosu Youtube tarihinde en çok izlenen 8. video oldu - Son Dakika

Genç ve başarılı girişimci İlyas Ay'ın Youtube Rusya üzerindeki kanalından yayınlamış olduğu video 3 milyar 300 milyon kişi tarafından izlenerek dünya üzerinde en fazla izlenen on video arasına girmeyi başardı.



Hem Türkçe hem de Rusça Youtube kanalları olan ve çocuklara yönelik içerikler üreten başarılı girişimci, Rusya kanalı üzerinden yayınladığı video ile dünya genelinde Youtube video platformunda en çok izlenen 10 video arasına girmeyi başardı.



Çocukların ruhsal gelişimine destek olmak amacıyla kurmuş olduğu kanal üzerinden, eğitici, öğretici ve geliştirici videolar yayınlamayı amaçlayan İlyas Ay, videosunun izlenme oranı karşısında kendisinin de büyük şaşkınlık yaşadığını dile getirdi.



Rusça yayınladığı videosunda 'Çiftlikte renkli yumurtalarla renkleri öğreniyorum" başlığını kullandığı ve çocukların renkler hakkında bilinçlendirildiği video izlenme rekorları kırarak Youtube top 10 listesinde yer aldı. Türk Youtuber İlyas Ay bu videosu ile aynı zamanda, "En kısa sürede, en çok izlenen video" unvanını da almış oldu.



Son zamanlarda çocuklar üzerine üretilen içeriklerin video paylaşım platformları üzerinde fazlaca rağbet gördüğünü belirten genç girişimci İlyas Ay "Başta ufak çaplı eğlenceli ve öğretici videolar yayınlayarak Rusya Youtube'da yayıncı olmaya karar verdim. Yayınladığım videolar kısa süre içerisinde ciddi oranda izleyici sayısına ulaştı. Bu durum beni de gerçekten çok şaşırttı. Ürettiğim içerikler çok beğeniliyor ve izleyicilerden yeni videolar için mesajlar alıyordum. Yüklemiş olduğum bir video ise tüm dünya genelinde Youtube platformunda en çok izlenen 8. video oldu. Bu durum beni yayıncılık için motive etti" dedi.



Genç girişimci İlyas Ay'ın Youtube Türkiye platformu üzerinde de "MiroşkaTv" adında 1,33 milyon abone sayısına sahip bir kanalı da bulunuyor. Türkiye kanalında ise yine çocuklar için eğitici, öğretici videolar bulunuyor. - İSTANBUL