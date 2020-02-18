Türk youtuber Selçuk Hoş ünlü k-pop yıldızlarıyla biraraya geldi! - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk youtuber Selçuk Hoş ünlü k-pop yıldızlarıyla biraraya geldi! - Son Dakika

Türk youtuber Selçuk Hoş ünlü k-pop yıldızlarıyla biraraya geldi!

19 dakika önce

Güney Kore'de ortaya çıkan ve dünyada hızla yayılan müzik türü K-Pop, günümüzde ülkemizde de çok yaygın bir şekilde tanınıyor ve seviliyor.

Türk youtuber Selçuk Hoş ünlü k-pop yıldızlarıyla biraraya geldi!, System.String[]

Çoğunluğu grupların oluşturduğu K-Pop içerisindeki Koreli idoller, aldıkları yoğun sevgiler karşılığında dünyanın her bir yerindeki fanlarını görmek için konserler ve etkinlikler düzenliyor. Son olarak, bu büyük konserlerden bir tanesi başkentimiz Ankara'da gerçekleşti.

DONGKIZ adlı ünlü K-Pop grubu ülkemize gelerek fanlarına muhteşem bir konser verdi! Ayrıca bununla yetinmeyip, Türkiye'deki fanlarına daha da fazla yakınlaşmak için Türkiye'nin en büyük K-Pop kanalının sahibi Selçuk Hoş ile biraraya gelerek, röportaj verdiler ve hatta oyunlar dahi oynadılar! Selçuk Hoş, ülkemizde 100.000'i aşkın K-Pop sever tarafından tanınan bir Youtuber olduğundan, Türkiye'deki fanlarına en iyi şekilde ulaştığını belirten grup, ülkemize tekrar gelmek istediklerini belirterek her şeyi çok beğendiklerini ifade ettiler.

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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 08:51 Kaynak: Bültenler
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